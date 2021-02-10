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Принц Чарльз и его супруга сделали прививки от коронавируса

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Принц Чарльз и его супруга сделали прививки от коронавируса

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщила в среду утром пресс-служба Кларенс-Хауса — канцелярии 72-летнего сына королевы Елизаветы II.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская получили первую дозу вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении. Информации о том, когда и где супругам была сделана прививка, не приводится. Неизвестно также и то, какую из двух применяемых в Великобритании вакцин они получили.

9 января было объявлено о том, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип были привиты вакциной от коронавируса. Принцу Чарльзу с супругой пришлось ждать своей очереди, так как первоначально в стране в приоритетном порядке вакцинировали только медработников и людей старше 80 лет. В марте принц Чарльз уже перенес коронавирусную инфекцию, избежав серьезных осложнений.

Программа массовой вакцинации населения Соединенном Королевстве началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно последним правительственным данным, первая из двух доз вакцины уже введена почти 12,6 млн человек — 18% населения королевства.

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Правительство намерено к середине февраля привить порядка 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно ослаблять ограничительные меры. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем. Ожидается, что к началу мая первую дозу вакцины смогут также получить все жители страны старше 50 лет и число привитых превысит 30 млн человек.

вакцина, принц Чарльз, коронавирус
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