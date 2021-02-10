Запасы угля на теплоэлектростанциях остаются критически низкими

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в Украине остается критической. На понедельник, 8 февраля, его оставалось на 43% меньше минимальной нормы. Об этом заявили в Укрэнерго.

Отмечается, что сейчас на складах есть 384,4 тысячи тонн угля всех марок. С начала ноября 2020 года запасы угля уменьшились в 6,5 раза.

Около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской.

В компании напомнили, что ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС — это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.