Запасы угля на теплоэлектростанциях остаются критически низкими

Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) в Украине остается критической. На понедельник, 8 февраля, его оставалось на 43% меньше минимальной нормы. Об этом заявили в Укрэнерго.
Отмечается, что сейчас на складах есть 384,4 тысячи тонн угля всех марок. С начала ноября 2020 года запасы угля уменьшились в 6,5 раза.
Около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточено только на двух ТЭС — Луганской и Славянской.
В компании напомнили, что ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС — это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.
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