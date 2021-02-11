Новую конституцию Беларуси вынесут на референдум в 2022 году

Проект новой конституции Беларуси будет готов в течение нынешнего года, а в начале следующего — вынесен на всенародное обсуждение. Об этом заявил в четверг на Всебелорусском народном собрании президент страны Александр Лукашенко.
«В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, — я думаю, мы справимся, — мы внесем его на всенародное голосование, на референдум», — сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, после принятия новой конституции возникнет необходимость «переформатировать и переделывать» многие законы. «Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы способны это сделать в течение будущего года. Тогда ответ на главный вопрос — когда, когда он уйдет — решится. Но это надо сделать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди», — продолжил он.
Президент РБ указал на то, что, по данным опросов, более 60% населения высказались против изменения основного закона, однако он подчеркнул, что их позицию не разделяет. «Конституцию надо менять, во-первых, потому, что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, у президента, очень тяжелы для человека. Не факт, что пришедший в будущем к власти человек выдержит эти полномочия», — считает Лукашенко.
Он также обратил внимание на то, что, согласно действующей конституции, президент имеет право на то, чтобы обратиться к другой стране для ввода ею своих вооруженных сил на территорию республики. «Но самое опасное, если бы пришел к власти один из этих беглых, „сидельцев“ или „протестунов“. Вы же понимаете, какой сценарий нам был бы приготовлен — захват власти. Не получилось на выборах? Значит, мятеж. При этой конституции достаточно одного человека, президента, который обращается за рубеж — и здесь появляются иностранные войска. Это все законно, по конституции, — сказал Лукашенко. — Я имею такое право, обратиться в любую страну и будут введены эти войска. А если мы получим такого президента с такой конституцией, что будет?».
Он заключил, что в силу этой проблемы «есть жуткая необходимость» разработать новый проект конституции, вынести ее на всенародное обсуждение и принять на референдуме.
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