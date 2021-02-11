Вирастюк говорит, что идти в Раду ему предложил Зеленский

Кандидат в народные депутаты от «Слуги народа» в округе № 87 Василий Вирастюк получил предложение баллотироваться в Верховную Раду на довыборах от президента Владимира Зеленского.
Как передает Укринформ, об этом Вирастюк сказал на брифинге в четверг, 11 февраля.
«Это было предложение от президента Украины. Я встретился... Конечно, я пришел, послушал, у нас был диалог, у меня были определенные пункты. Я рассказал о своем видении проблемы... увидел, что есть отклик, и пошёл принимать решение», — рассказал кандидат.
Вирастюк уточнил, что получил соответствующее предложение «на протяжении последней недели».
Кроме того, он отметил, что в случае избрания народным депутатом будет, в частности, продолжать заниматься вопросами реабилитации ветеранов, а основной его целью является создание реабилитационных центров.
Вирастюк отметил, что во время беседы с президентом ощутил поддержку и желание работать в этом направлении.
Как сообщал Капитал, партия «Слуга народа» на съезде 11 февраля выдвинула украинского спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду в округе № 87.
Выборы в 87-м округе на Прикарпатье состоятся из-за сложения полномочий народным депутатом из фракции «Слуга народа» Зиновием Андреевичем в связи с избранием его мэром города Надворная.
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