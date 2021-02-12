Украина увеличивает до максимума импорт электроэнергии из России

Украина в пятницу увеличит импорт электроэнергии из России до 1 140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), размещенные на сайте организации.
В соответствии с поданной заявкой, импорт электричества должен быть на уровне 1 140 МВт в период с 11:00 до 12:00. В течение еще пяти часов Украина будет импортировать российскую электроэнергию в диапазоне 715 МВт — 1 060 МВт. Ранее максимальный размер поставок не превышал 800 МВт.
С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля — из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за погодных условий.
Сначала импорт начался на коммерческих условиях, затем Украина запросила у российской стороны так называемую аварийную помощь — дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме.
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