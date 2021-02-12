К 2024 году количество IT-специалистов в Украине может вырасти на 23%

Количество выпускников-бакалавров ИТ-специальностей в украинских вузах значительно возрастет в ближайшие годы. В 2024 году диплом бакалавра получат более 20 тысяч человек в сфере ИТ, а это на 23% больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют результаты «анализа ИТ-образования в вузах Украины», разработанного экспертами Офиса эффективного регулирования BRDO.

Ежегодно спрос на новых ИТ-специалистов в Украине составляет 30-50 тысяч человек. В свою очередь, высшие учебные заведения ежегодно выпускают в среднем 16,2 тысячи бакалавров ИТ-специальностей.

Колледжи и техникумы готовят в среднем 6,3 тыс. младших специалистов в год, и это количество ежегодно увеличивается. Однако без дальнейшего образования молодые специалисты будут недостаточно востребованы на рынке труда IT-отрасли, поэтому продолжают обучение по университетской программе.

Объем государственного заказа на IT-бакалавров постепенно уменьшался в течение пяти лет, однако он был существенно расширен в 2020 году.

На количество ИТ-выпускников в будущем также будет влиять положительная демографическая ситуация и доля абитуриентов, которые выбирают ИТ-специальности. Эксперты разработали три сценария, по которым эта доля может меняться.

Сценарий «динамичного роста»: доля поступающих на ИТ-специальности продолжит рост текущими темпами до 16.1% в 2026 году. Соответственно, в 2030 году можно будет ожидать выпуска 37.4 тысяч новых специалистов, что примерно соответствует текущему реальному изменению количества специалистов на рынке.

Сценарий «сдержанного роста»: доля поступающих на ИТ-специальности останется на том же уровне, что и сейчас — 12%. По этому сценарию в 2030 году можно ожидать выпуска 27.8 тысяч новых специалистов. Рост количества выпускников по этому сценарию достигается только за счет демографических изменений.

Сценарий «замедленного роста»: доля поступающих на ИТ-специальности постепенно уменьшаться до 10% в 2026. Соответственно, в 2030 году можно ожидать выпуска 23.2 тысяч новых специалистов.

Таким образом, отмечают в BRDO, система формального высшего образования пока не удовлетворяет спрос рынка на ИT-специалистов и, очевидно, не сможет этого достичь в будущем. Переквалификация и неформальное образование специалистов других отраслей, а также иммиграция ИT-специалистов и привлечения иностранцев дистанционно — не менее важные «точки роста» для человеческого капитала ИT-отрасли.