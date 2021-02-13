Новая администрация США собирается добиваться выдачи Ассанжа

Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться от Великобритании экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Минюста США Марка Раймонди.

По данным издания, Минюст США на этой неделе направил в суд в Лондоне документы для оспаривания постановления, по которому Ассанж не может быть выдан американской стороне. NYT отмечает, что американские власти ранее намеревались предоставить британскому суду материалы, которые свидетельствуют о гуманном обращении с заключенными в тюрьмах США.

В начале января суд Лондона отказался освобождать Ассанжа под залог. Судя счел, что Ассанж может скрыться, пока власти США пытаются добиться его экстрадиции из Великобритании. До этого суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США, объяснив отказ тем, что Ассанж из-за аутизма и клинической депрессии может совершить самоубийство.

В мае 2019 года американские власти предъявили Ассанжу обвинения, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. Основателя WikiLeaks обвиняют в незаконной публикации имен секретных источников, а также в сговоре с бывшим аналитиком американской армии Брэдли Мэннингом в получении доступа к секретным документам по нацобороне США.

В апреле 2019 года Ассанжа задержали в здании посольства Эквадора в Лондоне. До этого он находился там с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж эти обвинения отвергал. Однако в апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks политического убежища.