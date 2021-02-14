Президент Мексики анонсировал поставку российской вакцины через неделю

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая поставка в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается на следующих выходных. Об этом в воскресенье проинформировало агентство Bloomberg.

О планах поставок вакцины в Мексику 4 февраля сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мексиканский регулятор заключил с фондом соглашение на закупку 24 млн доз препарата.

Ранее Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.