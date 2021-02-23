В Мексику доставили первые 200 тысяч доз российской вакцины

Мексика получила первые 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом у себя на странице в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. О поступлении первой партии вакцины в Мексику также говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
«Приземлился летевший через Лондон самолет рейса British Airways из Москвы с 200 тыс. доз вакцины Sputnik V. Первая партия была получена в результате недавнего разговора между президентами Лопесом Обрадором и Путиным. Наша благодарность», — говорится в сообщении министра.
Отдельным сообщением глава мексиканского МИД также поблагодарил Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и российского посла в стране.
Согласно данным мексиканского Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Мексике зафиксировано 2 млн случаев заболевания COVID-19, вылечились — 1,6 млн человек, умерли — 180 536.
Мексика одобрила экстренное применение «Спутника V» 3 февраля. Она стала 17-й страной в мире и первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим этот препарат.
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