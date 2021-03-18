Власти Мексики изъяли партию поддельной вакцины «Спутник V»

Мексиканские власти изъяли партию поддельной вакцины, которая имитирует российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится на сайте правительства Мексики.

Там сообщили, что сотрудники таможни проверили частный самолет, который находился на территории Мексики. Он должен был направиться в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Поддельный препарат нашли внутри двух ящиков. 5775 доз препарата спрятали, как утверждают власти Мексики, между безалкогольными напитками и сладостями.

Эту инфрормацию подтвердил и Российский фонд прямых инвестиций — производитель вакцины.

В РФПИ подчеркнули, что анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, которое не имеет ничего общего с оригинальной вакциной. Отличается даже дизайн контейнеров и этикеток.