В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью экс-президента

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в воскресенье трехдневный траур в связи со смертью бывшего главы государства Карлоса Менема. Об этом сообщила администрация главы государства.

«Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур с сегодняшнего дня в связи со смертью Карлоса Менема», — говорится в сообщении.

На своей странице в Twitter Фернандес выразил скорбь в связи с произошедшим. «Он всегда выбирал демократию, был губернатором провинции Ла-Риоха, президентом и сенатором. В годы диктатуры он был жертвой преследований и был отправлен в тюрьму», — написал он.

Менем умер в воскресенье на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Он занимал пост президента с 1989 по 1999 год. С 2005 года у бывшего главы государства было место в Сенате парламента Аргентины.