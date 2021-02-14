В Аргентине объявили трехдневный траур в связи со смертью экс-президента

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в воскресенье трехдневный траур в связи со смертью бывшего главы государства Карлоса Менема. Об этом сообщила администрация главы государства.
«Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур с сегодняшнего дня в связи со смертью Карлоса Менема», — говорится в сообщении.
На своей странице в Twitter Фернандес выразил скорбь в связи с произошедшим. «Он всегда выбирал демократию, был губернатором провинции Ла-Риоха, президентом и сенатором. В годы диктатуры он был жертвой преследований и был отправлен в тюрьму», — написал он.
Менем умер в воскресенье на 91-м году жизни после продолжительной болезни. Он занимал пост президента с 1989 по 1999 год. С 2005 года у бывшего главы государства было место в Сенате парламента Аргентины.
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