Кабмин предложил отдать Раде полномочия принимать решение об увольнении директора НАБУ и сохранить Сытника

Кабинет министров Украины предложил установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в четверг.
«Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в четверг перед утверждением законопроекта.
По словам главы правительства, в законопроекте предусмотрено, что действующий директор НАБУ продолжает выполнение своих обязанностей до момента назначения нового руководителя.
Как сообщалось, 28 августа Конституционный признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Позже Большая палата КС признала неконституционными также ряд положений закона о НАБУ.
Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на работу НАБУ и Сытника, что Сытник останется в должности, а решение КС пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как самого Бюро, так и его действующего директора.
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