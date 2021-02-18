Кравчук объяснил, зачем общался с главой непризнанной ДНР на российском телевидении

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала, тогда как Киев официально отказывается от прямых переговоров.

«Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос. Потому что российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: „Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину“. Ну скажите, чтобы Леонид Макарович — первый президент Украины — испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в РФ сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь... поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» в четверг.

Он добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта на Донбассе. «Моя главная задача, какой я ее вижу, когда говорим о Донбассе, донести реальную правду не только гражданам Украины, но и России... Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки», — отметил Кравчук.

Напомним, что ранее Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». После того, как студия по видеосвязи связалась с первым президентом Украины, через несколько минут к разговору подключили также Пушилина. Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. Глава МИД Украины заявил, что статус первого президента позволяет Кравчуку это делать.