В Кремле назвали Украину недружественной страной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — сказал Песков журналистам.

По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.

Песков добавил, что Украина с того момента, как там «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран». «Такие элементы мы усматриваем», — добавил он.