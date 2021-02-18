В Кремле назвали Украину недружественной страной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством.
«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — сказал Песков журналистам.
По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.
Песков добавил, что Украина с того момента, как там «произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран». «Такие элементы мы усматриваем», — добавил он.
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