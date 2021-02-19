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Американский ровер Perseverance успешно сел на Марсе

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Американский ровер Perseverance успешно сел на Марсе

Американский исследовательский аппарат Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямую трансляцию вело Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Посадка длилась около семи минут. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. В NASA отметили, что для снижения скорости движения аппарата раскрылся парашют, потом отделится кожух марсохода, предназначенный для защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, поле чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.

Посадка аппарата была запланирована в кратере Езеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход.

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После посадки ровер прислал первые кадры с Марса, опубликованные на странице Perseverance в Twitter. В NASA также пообещали 22 февраля опубликовать видео с камеры марсохода, а через несколько недель — всего процесса посадки, снятого с разных камер в высоком разрешении.

Марс, Perseverance
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