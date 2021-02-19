Семь лет войны на Донбассе обошлись в более 40 тысяч убитых и раненых

С 14 апреля 2014 до 31 января 2021 на востоке Украины в результате боевых действий было зафиксировано от 42 тыс. до 46 тыс. человеческих потерь. Об этом свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН, на которые ссылается «Радио Свобода».

За 7 лет войны на востоке зарегистрировано:

13 100 — 13 300 погибших, из которых 3 375 гражданских, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 членов вооруженных групп;

от 29 500 до 33 500 раненых, из которых 7-9 тысяч гражданских, 9,7-10,7 тысяч военных и 12,7-13,7 членов вооруженных групп.

В эту статистику внесены также летальные случаи, связанные с неосторожным обращением с оружием, а также в результате ДТП, болезней, убийств, самоубийств. Все это составляет 30% от всего количества потерь.

Кроме того, в 2019 и 2020 годах 40% всех смертей в Донбассе не были связаны с боевыми действиями.

В ООН отмечают, что на гражданских лиц приходится 25–26% от общего количества погибших, но с каждым годом жертв среди мирных жителей становится меньше — с 34% от общих потерь в 2014 году до 5% в 2019–2020 годах.

Напомним, что с 00:01 27 июля 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил начало действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня, согласованное участниками Трехсторонней контактной группы.