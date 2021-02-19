Богатые страны выкупили намного больше вакцин, чем им необходимо

В развитых странах объемы закупок вакцин против COVID-19 намного превышают необходимые для вакцинации всего их населения, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.
Анализ текущих сделок по поставкам вакцин показал, что США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже купили более трех миллиардов доз вакцин против COVID-19. Это на один млрд превышает количество необходимых им доз, чтобы вакцинировать все свое население.
ONE Campaign подчеркивает, что США и Британия должны поделиться лишними дозами для помощи в борьбе с пандемией в мире. Если этого не сделать, говорят аналитики, миллиарды людей останутся защиты от нового типа коронавируса. А это может продлить пандемию.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения.
Харрис пояснила, что такой путь — правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.
«Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает», — отметила она.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016