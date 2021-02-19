Богатые страны выкупили намного больше вакцин, чем им необходимо

В развитых странах объемы закупок вакцин против COVID-19 намного превышают необходимые для вакцинации всего их населения, передает агентство Reuters со ссылкой на доклад организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

Анализ текущих сделок по поставкам вакцин показал, что США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и Япония уже купили более трех миллиардов доз вакцин против COVID-19. Это на один млрд превышает количество необходимых им доз, чтобы вакцинировать все свое население.

ONE Campaign подчеркивает, что США и Британия должны поделиться лишними дозами для помощи в борьбе с пандемией в мире. Если этого не сделать, говорят аналитики, миллиарды людей останутся защиты от нового типа коронавируса. А это может продлить пандемию.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что странам, получившим доступ к стабильным поставкам вакцины от COVID-19, нужно помочь менее преуспевающим государствам, прежде чем думать о полной иммунизации собственного населения.

Харрис пояснила, что такой путь — правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.

«Есть несколько интересных исследований, которые показывают, что если вы просто вакцинируете собственное население, а затем спокойно ждете, считая, что все хорошо, то с экономической точки зрения это не сработает», — отметила она.