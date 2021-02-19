Налоговая списала безнадежные долги более 3,6 млн налогоплательщикам

Государственная налоговая служба списала налоговый долг в размере до 3,06 тыс. грн более чем 3,655 млн налогоплательщикам на общую сумму свыше 1,18 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Безнадежный налоговый долг более трех с половиной миллионов налогоплательщиков (а именно 3 655 819 налогоплательщиков) в сумме, непревышающей 3060 грн на 1 ноября 2020 года списан!», — написал он в Телеграм-канале в пятницу.
Как напомнил Гетманцев, соответствующую норму содержит закон № 1072-IX.
«Это позволит налоговой сконцентрироваться на взыскании, на самом деле, экономически оправданных налоговых догов», — отметил парламентарий.
Как сообщалось, Верховная Рада в 2020 году приняла закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2» № 1072-ІХ. Он предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.
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