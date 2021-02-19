Депутаты проголосовали за унификацию пошлин на товары легкой промышленности

Верховная Рада приняла закон № 4410 «О внесении изменений в раздел XI Таможенного тарифа Украины по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности». За документ в целом проголосовали 307 народных депутатов, передает «Интерфакс-Украина».
В пояснительной записке говорится о том, что унификация ставок пошлин позволит ускорить таможенное оформление таких товаров. Так, документ предусматривает установление одинаковых льготных ставок ввозной пошлины на однородные товары легкой промышленности. Это планируется сделать с помощью снижения (по 255 подкатегорий) или повышения (по 25 категориям) действующих ставок.
В частности, закон устанавливает льготные ставки таможенной пошлины: 0% — на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нитки 50-53 группы УКТ ВЭД). Такая же ставка устанавливается на искусственные волокна товарных позиций 5505,5506 и 5507.
Кроме того, льготная ставка от 1% до 8% устанавливается на готовую продукцию. Речь идет о ткани, фетре, сетках плетенных, шпагатах и канатах. Вместе с тем документ сохраняет действующие льготные ставки в размере 5% на ткани смешанные хлопковые (код 5211).
Также до 10% повышается ставка пошлин на товары легпрома по тем подкатегориям, где такие ставки ниже 10% (105 товарных подкатегорий).
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