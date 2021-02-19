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Олег Ляшко подделал лотерейный билет ради декларирования полумиллионного «выигрыша»

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Олег Ляшко подделал лотерейный билет ради декларирования полумиллионного «выигрыша»

Лотерейный билет лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, по которому он якобы выиграл более 500 тысяч гривен, оказался поддельным.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает Страна.

«НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил эту статью», — сказал глава НАПК.

В случае, если НАПК установит отсутствие факта выигрыша, это укажет на наличие состава преступления, предусмотренного статьей о декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366 Уголовного Кодекса).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2017 году задекларировал выигрыш в лотерею более 571 тыс. грн.

Олег Ляшко, НАПК
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