Зеленский предлагает принять закон о защите прав нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым принятие в закона, который урегулирует защиту самобытности и равноправия национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.
«Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство защищаем традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требуем уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.
Также, по его мнению, принятие такого закона сделает нацменьшинства в Украине равноправными.
Отмечается, что законодательную инициативу по урегулированию правового статуса национальных меньшинств на совещании под председательством президента обсуждали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и народные депутаты.
Как отметил Кулеба, такой законопроект поможет Украине на международной арене, в частности, в вопросе защиты прав украинцев, проживающих за рубежом.
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