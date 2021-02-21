Войти
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
официально
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter
планы
Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Tesla уже заработала на биткоинах больше, чем на продажах автомобилей за весь прошлый год

411
Tesla уже заработала на биткоинах больше, чем на продажах автомобилей за весь прошлый год

Американский производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, благодаря своим вложениям в криптовалюту заработал в январе 2021 больше, чем за весь 2020 год благодаря продаже своих автомобилей.

Если количество биткоинов, которыми располагает Tesla, не изменилось с 31 января, то благодаря стремительному росту курса криптовалюты компания заработала около 930 миллионов долларов США — больше, чем 721 миллионов долларов США прибыли за продажу авто в 2020 году, подсчитало The Times.

Читайте также: The New York Times написала о тайном соглашении Израиля и Сирии по поставкам российской вакцины

При том во многом именно заявление о покупке Tesla биткоинов вызвало очередной рост курса криптовалюты. По состоянию на 21 февраля стоимость биткоина колеблется в районе 56 тысяч долларов.

Читайте также: Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID среди сотрудников SpaceX

Сам глава Tesla Илон Маск ранее заявил, что инвестиции в биткоин на $1,5 млрд, — безрассудство для компании из индекса S&P500 (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин —«попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».

биткоин, Илон Маск
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 февраля 2021
Суббота, 20 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

К черту перфекционизм: как справиться с токсичным совершенством

У меня есть друг, который при каждой возможности гордо заявляет, что он перфекционист. Он гордится этим. Если что-то в его ближайшем окружении выглядит «неправильным», он почти рефлекторно пытается это исправить. Он предъявляет невероятно высокие стандарты в отношении того, что считает приемлемым для окружающих и для себя в особенности. Благодаря этому он добивается успеха. Но из-за этого же сталкивается с проблемами.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Схватка «бульдогов под ковром»: за кулисами «голубого» скандала в ПЦУ

Скандальные подробности личной жизни митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) не стали для меня откровением; однако, в этой ситуации интересны некоторые вводные. Так, разоблачения «голубого спрута», опутавшего созданную Петром ПОРОШЕНКО ПЦУ, начались на принадлежащем самому экс-президенту «5 канале» 5 февраля. Накануне – 4 февраля – в львовской газете «Справжня варта» вышел материал на эту же тему, но это, как мы понимаем, был «отмыв информации», уже «заряженной» для телеканала.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016