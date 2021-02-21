Tesla уже заработала на биткоинах больше, чем на продажах автомобилей за весь прошлый год

Американский производитель электрокаров Tesla, основанный Илоном Маском, благодаря своим вложениям в криптовалюту заработал в январе 2021 больше, чем за весь 2020 год благодаря продаже своих автомобилей.

Если количество биткоинов, которыми располагает Tesla, не изменилось с 31 января, то благодаря стремительному росту курса криптовалюты компания заработала около 930 миллионов долларов США — больше, чем 721 миллионов долларов США прибыли за продажу авто в 2020 году, подсчитало The Times.

При том во многом именно заявление о покупке Tesla биткоинов вызвало очередной рост курса криптовалюты. По состоянию на 21 февраля стоимость биткоина колеблется в районе 56 тысяч долларов.

Сам глава Tesla Илон Маск ранее заявил, что инвестиции в биткоин на $1,5 млрд, — безрассудство для компании из индекса S&P500 (биржевой индекс, в котором собраны 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США). Предприниматель отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения, но биткоин —«попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».