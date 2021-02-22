НБУ рассчитывает на возврат инвестиций в Украину в 2021 году

Национальный банк Украины прогнозирует возобновление притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2021 году на уровне $3 млрд после их оттока в 2020 году на уровне $100 млн (отток чистых ПИИ составил $420 млн).
«В 2021 году приток ПИИ возобновится ($3 млрд) на фоне стабилизации макроэкономической ситуации в Украине. В отличие от кризисного 2020 года в 2021 году ожидается рост прибыли предприятий с иностранным капиталом. Это повлияет на то, что взнос реинвестированных доходов в поступление ПИИ вновь будет положительным», — указал НБУ в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Приток „новых“ инвестиций из-за границы останется на уровне предыдущего года», — добавил НБУ.
По его прогнозам, в 2022-2023 гг. по базовому сценарию поступления ПИИ продолжат расти умеренными темпами ($4-5 млрд), а более существенный приток ПИИ может начаться в случае ускорения структурных реформ и процесса большой приватизации.
Как указали в центробанке, наибольший объем ПИИ без учета реинвестированных доходов по итогам января-сентября 2020 года поступил в предприятия по производству электроэнергии, газа, водоснабжения; в операции с недвижимостью; транспорт; пищевую промышленность.
«В то же время наиболее отрицательные значения реинвестированной прибыли были зафиксированы в химическом и металлургическом производстве», — указали в пресс-службе НБУ.
Притоку инвестиций в нынешнем году будут способствовать реформы судебной и правоохранительной системы, демонополизация экономики и борьба с «тенью», проведение прозрачной приватизации и усовершенствование корпуправления в госсекторе, развитие инфраструктуры и продолжение сотрудничества с МВФ, полагают в НБУ.
«Фундаментом для благоприятного инвестклимата и притока инвестиций является макроэкономическая и финансовая стабильность, в обеспечении которой главенствующую роль играет правительство и НБУ. Поэтому важным является сохранение умеренной фискальной политики», — подчеркнули в центробанке.
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ага счас.посмотрели инвесторы на СИЧ и что сделали наши и плюнули в украину.