С начала года прямые иностранные инвестиции составили почти $5 миллиардов

За три квартала 2021 года сальдо прямых иностранных инвестиций составило 4,8 миллиарда долларов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в facebook.

По его словам, значительная часть поступающих инвестиций — это реинвестиции. Поэтому, как пишет Шмыгаль, одна из важных задач перед новым руководителем Министерства экономики — это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.

Напомним, а прошлом году чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году.