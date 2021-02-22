Минюст хочет через суд закрыть партию «Доверие»

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции к политической партии «Доверие» относительно аннулирования регистрации политической силы.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
Отмечается, что, по мнению истца, указанной политической партией в течение шести месяцев не были выполнены требования статьи 11 Закона Украины «О политических партиях в Украине», а именно — не создано необходимое количество своих областных организаций, как это предусмотрено законом.
Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.
В Верховной Раде есть депутатская группа с одноименным названием. 6 ноября 2020 года лидер группы Олег Кулинич сообщил на странице в Фейсбуке, что на местных выборах в Полтавской области победила партия «Доверие».
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