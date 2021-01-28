Минюст обжалует решение суда об отмене нового правописания

В Министерстве юстиции Украины заявляют, что решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене постановления правительства о новой редакции украинского правописания будет обжаловано.
Как сообщает пресс-служба Минюста со ссылкой на слова заместителя министра юстиции Валерию Коломиец, Минюст считает указанное решение ОАСК незаконным и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.
«На то, чтобы подать апелляцию, у правительства есть 30 дней», — сказано в сообщении на странице в Twitter.
Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.
Как сообщалось, 22 мая 2019 г Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 «Вопросы украинского правописания».
Новая редакция «Украинского правописания» вступила в силу 3 июня 2019г, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.
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