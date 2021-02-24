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«Бритиш Американ Тобакко» выиграла суд у АМКУ по штрафу на 450 млн грн

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«Бритиш Американ Тобакко» выиграла суд у АМКУ по штрафу на 450 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд 23 февраля удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО «А/О табачная компания «В.А.Т.-Прилуки» на решение суда первой инстанции и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе 450 млн грн, сообщила пресс-служба компании в среду.

«Суд апелляционной инстанции внимательно исследовал доказательства и факты в деле и убедился в ошибочной правовой позиции суда первой инстанции и безосновательности квалификаций Антимонопольного комитета Украины, о чем мы ранее неоднократно говорили», — отметила пресс-служба BAT.

Компания заявила, что приветствует принятое после более года судебных дебатов решение суда и считает его справедливым, залогом стабильного функционирования правового государства в Украине и мощным позитивным сигналом инвесторам со всего мира.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет: «Тедис Украина» — 3,4 млрд грн, «Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» — 370 млн грн, «Филип Моррис Украина» — 810 млн грн, ПАО «Джей Ти Интернешнл Украина» — 430 млн грн, ЧАО «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» — 490 млн грн, «Империал Тобакко Продакшн Украина» — 170 млн грн, «Империал Тобакко Юкрейн» — 290 млн грн, ООО «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» — 80 млн грн, ЧАО «А/Т табачная компания «В.А.Т.-Прилуки»- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

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British American Tobacco — крупная международная табачная компания, которая имеет фабрики в 42 странах. В Украине ей принадлежит ЧАО «А/О Табачная компания «В.А.Т.-Прилуки», основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. По данным BAT, совокупные инвестиции в развитие и модернизацию табачной фабрики в Прилуках составляют более $550 млн.

АМКУ, British American Tobacco
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