Экипаж заклеил трещины в корпусе российского модуля МКС

Экипаж МКС провел временную изоляцию «потенциально возможных» трещин на корпусе российского модуля. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
«Результаты работ окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры», — отметили в госкорпорации.
В сообщении говорится, сейчас специалисты главной оперативной группы управления полетом станции в подмосковном ЦУП проводят анализ полученных от экипажа данных. После этого специалисты определят порядок проведения ремонтно-восстановительных работ на корпусе.
В Роскосмосе отметили, что делать окончательные выводы, в том числе об устранении утечки, преждевременно, пока не будет получена информация об уровне давления и состоянии модуля.
Из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, следует, что в корпусе российского модуля «Звезда» может быть как минимум шесть трещин, из которых происходит утечка воздуха.
Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре и сейчас она заклеена диском из резины и алюминиевой фольги.
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