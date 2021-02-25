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В нескольких регионах Крыма вводят почасовой график подачи воды

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В нескольких регионах Крыма вводят почасовой график подачи воды

В Алуштинском регионе, в Ялте и южнобережных поселках аннексированного Крыма почасовой график водоснабжения возвращается для экономии воды в водохранилищах, сообщили РИА Новости в компаниях-поставщиках воды и городских администрациях.

График подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) вводится с 25 февраля в Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище, информацию об этом подтвердила глава горадминистрации Галина Огнева.

Режимная подача воды (шесть часов в сутки) вновь вводится в городском округе Ялты, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Южного берега Крыма».

«В связи уменьшением дебита воды местных источников с 25.02.2021 г. с 9:00 водоснабжение МО ГО Ялта переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику подачи воды, а именно: подача воды с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Ялты изданию пояснили, что режимная подача воды, введенная в конце 2020 года, не отменялась. В январе и феврале после обильных осадков Ялта смогла использовать воду рек, водопадов и источников с южной стороны главной горной гряды и подавать ее круглосуточно. В данный период графики вводятся для экономии основного ресурса — воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.

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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после аннексии Крыма Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.

Крым
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