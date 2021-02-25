В ЕС предлагают ввести специальные «зеленые паспорта» для вакцинированных

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предлагает ЕС ввести «зеленые паспорта» для тех, кто уже переболел коронавирусом или сделал прививку, сообщает ORF. Это позволит европейцам свободно перемещаться внутри Евросоюза.

Курц собирается внести предложение на рассмотрение ЕС в четверг и надеется на поддержку. В противном случае такие паспорта могут быть введены на национальном уровне.

«Мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни, мы хотим снова свободно путешествовать по Европе — независимо от того, по работе или в личных целях. И прежде всего мы хотим иметь возможность посещать культурные мероприятия, рестораны», — отметил глава правительства.

В качестве примера канцлер привел Израиль, где уже ввели «зеленые паспорта» для вакцинированных или тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. По мнению Курца, паспорт должен быть цифровым, чтобы его можно было загрузить в телефон.

Власти Израиля смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19. С 21 февраля в стране снова заработали торговые центры, отели, фитнес-клубы, культурные площадки. Отели, бассейны, тренажерные залы, культурные и спортивные мероприятия могут посещать обладатели «зеленых паспортов». Для посещения торговых центров, магазинов, библиотек, музеев и открытых рынков такие документы не требуются.

В середине февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не рекомендуют вводить сертификаты для вакцинированных против COVID-19 для путешествий, так как пока не все имеют возможность привиться и еще недостаточно данных о влиянии вакцины на распространение инфекции.