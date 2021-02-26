США по приказу Байдена нанесли авиаудар в Сирии

США нанесли авиаудар в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя министерства обороны. По его словам, приказ нанести ракетный удар отдал президент Джо Байден.

Собеседник издания отметил, что удар носил оборонительный характер и был ответом на три атаки на американских военных со стороны ополченцев, которые произошли в феврале.

Военная операция была нацелена на предотвращения ударов по контингенту США в будущем и проводилась без участия партнеров Вашингтона по военной коалиции.

Как пишет Bloomberg, со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби, целью удара американцев стали объекты на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии. Их использовали сразу несколько группировок боевиков.

«Атака дает недвусмысленный сигнал, что президент Байден будет действовать, чтобы защитить американский контингент и наших партнеров по коалиции», — отметил Кирби.

В феврале боевики нанесли несколько ударов по используемым военнослужащими США объектам. Под обстрелы попали объекты недалеко от международного аэропорта Эрбиль, где пострадало пятеро американцев. В субботу четыре ракеты упали на авиабазе Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал. В понедельник две ракеты упали около посольства США в Багдаде.