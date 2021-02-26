Испания продлила ограничения на въезд в страну

Власти Испании одобрили продление временных ограничений на несущественные поездки в королевство до 31 марта текущего года из-за эпидемической ситуации. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике.
Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или Шенгенской зоны. В указе властей Испании говорится, что продление ограничений обусловлено «кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19». Кроме того, правительство королевства решило продлить до 16 марта обеспечение контроля на сухопутной границе с Португалией.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,18 млн случаев заражения, свыше 68,8 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. 27 декабря в королевстве началась вакцинация населения.
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