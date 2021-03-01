Войти
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
планы
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
Шмыгаль обещает привить всех желающих до конца года
позиция
Шмыгаль обещает привить всех желающих до конца года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ВОЗ назвала долю населения планеты с антителами к COVID-19

1 399
ВОЗ назвала долю населения планеты с антителами к COVID-19

В настоящее время менее 10% населения Земли имеют антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь коллективного иммунитета в крупных городах, в которых коронавирусом переболела значительная часть жителей, специалист обратила внимание на проведенные в мире почти 500 исследований. Их результаты, по ее словам, показали, что менее 10% мирового населения сейчас имеют антитела к COVID-19.

«В некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50–60% жителей подверглись заражению инфекцией и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета», — считает она.

Читайте также: В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»

По мнению Сваминатан, коллективный иммунитет может появиться в широких масштабах только путем проведения вакцинации. Именно поэтому, как заметила специалист, ВОЗ настаивает на том, чтобы как можно больше стран подключились к программе COVAX, которая предполагает поставки препаратов от коронавируса бедным странам. Пока этого не произошло, следует принимать все возможные меры предосторожности в целях снижения распространения COVID-19, заключила она.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
All YouNeed
All YouNeed 1 час 1 минута назад

ВОЗ от НАвоз не иначе, ибо воняет на весь мир))

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 марта 2021
Воскресенье, 28 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016