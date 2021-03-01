ВОЗ назвала долю населения планеты с антителами к COVID-19

В настоящее время менее 10% населения Земли имеют антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь коллективного иммунитета в крупных городах, в которых коронавирусом переболела значительная часть жителей, специалист обратила внимание на проведенные в мире почти 500 исследований. Их результаты, по ее словам, показали, что менее 10% мирового населения сейчас имеют антитела к COVID-19.

«В некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50–60% жителей подверглись заражению инфекцией и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета», — считает она.

По мнению Сваминатан, коллективный иммунитет может появиться в широких масштабах только путем проведения вакцинации. Именно поэтому, как заметила специалист, ВОЗ настаивает на том, чтобы как можно больше стран подключились к программе COVAX, которая предполагает поставки препаратов от коронавируса бедным странам. Пока этого не произошло, следует принимать все возможные меры предосторожности в целях снижения распространения COVID-19, заключила она.