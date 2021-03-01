Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался на 83-м году жизни, сообщил экс-замминистра иностранных дел Украины, экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал Елисеев в Twitter в понедельник.

Анатолий Зленко дважды занимал пост министра иностранных дел Украины: с июля 1990 года по август 1994 года и с октября 2000 года по сентябрь 2003 года. В промежутке, с 1994 по 1997 годы, был постпредом Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии. Политик также работал представителем в Комиссии ООН по правам человека, являлся советником Виктора Януковича по специальным вопросам.