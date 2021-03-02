Власти Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.
«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — сообщила пресс-служба ведомства.
В августе 2020 года Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах главы Беларуси, по данным ЦИК, он набрал больше 80% голосов. Его основным соперником была Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, в столкновениях с силовиками погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в стране стабилизировалась.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует нового голосования и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. Сама политик сейчас находится в Литве.
В Беларуси против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Сама Тихановская — фигурант дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Беларуси и РФ.
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