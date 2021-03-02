Немецкие пивовары отмечают рекордное падении продаж

Сокращение продаж пива в Германии в январе составило 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привело во вторник Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

«Это историческое падение, которого германская пивоваренная отрасль еще не знала», — констатировал генеральный директор Германского союза пивоваров (DBB) Хольгер Айхеле.

По его словам, действующие в стране карантинные ограничения прежде всего затронули небольшие пивоварни, которые в своей деятельности сильно зависят от различных массовых мероприятий. Всего в январе было продано примерно 4,7 млн гектолитров (равняется 100 литрам) пенного напитка.

Ранее DBB сообщил, что германские производители пива из-за ограничений, введенных на фоне пандемии, были вынуждены утилизировать миллионы литров продукции с истекшим сроком годности. Немецкие пивовары в 2020 продали году 8,7 млрд литров своей продукции. Это на 5,5%, или на 508 млн литров меньше, чем в 2019 году.