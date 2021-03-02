Премьер Словакии считает «Спутник V» лекарством, а не гибридным оружием

Премьер-министр Словакии Игорь Матович защищает решение купить незарегистрированную в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.
Премьер-министр отверг критику министра иностранных дел Ивана Корчока, который сегодня объявил, что «Спутник V» является российским инструментом в гибридной войне. Матович утверждает, что это абсолютно ненужная политизация этого вопроса.
«Это лекарство, как любая вакцина. Мы можем перестать думать о том, откуда берется эта вакцина. Если она приедет из Австралии, мы ее купим. Если она будет происходить с КНДР, мы ее также купим», — сказал он.
В то же время он отверг предостережения критиков, обвинивших его в том, что он встречал в аэропорту только российскую вакцину, а другие воспринимал как должное.
«Давайте просто посмотрим на это как на спасение жизни. Мне жаль, что кто-то хочет получить известность этой темой. Это вызывает эрозию доверия к правительству», — заявил Матович.
Он также отметил, что не намерен объявлять о закупке российской вакцины заранее, поскольку видел психоз вокруг этой темы.
Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Премьер Словакии Игорь Матович с главой Минздрава Мареком Крайчи приезжали встречать первую партию в аэропорт Кошице.
До этого среди стран-членов ЕС «Спутник V» использовала только Венгрия.
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