Facebook заблокировал сеть страниц в Instagram, связанных с протестами в России

Специалисты Facebook прекратили работу объединенных в сеть страниц в Instagram, с помощью которых неизвестные лица публиковали материалы, касающиеся акций протеста в России. Об этом говорится в размещенном в среду на сайте компании отчете о ее работе в феврале.
По версии сотрудников Facebook, указанная группа, частично работавшая в автоматическом режиме, включала в себя 530 аккаунтов в Instagram и была ориентирована на аудиторию в России.
«Данная сеть публиковала мемы на русском, в том числе о российской знаменитости в TikTok, критику протестных акций в поддержку Алексея Навального, утверждения о большом числе малолетних, посещающих митинги, а также рекламу женской одежды и сумок», — говорится в заявлении. О какой именно знаменитости идет речь, не уточняется.
«Мы выявили и отключили большую часть этих аккаунтов, в том числе в автоматическом режиме, когда они начали публиковать», — сообщили в Facebook.
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