Папа Римский прибыл в Ирак с апостольским визитом

Папа Римский Франциск прибыл в пятницу с трехдневным апостольским визитом в столицу Ирака, где встретится с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, помолится о жертвах войны и терроризма, побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле.

Нынешняя поездка, которая могла сорваться по соображениям безопасности, в том числе санитарной, стала первой после 15-месячного перерыва, продиктованного пандемией. До ее начала Франциск поддерживал очень динамичный ритм зарубежных визитов. Только в 2019 году он посетил Панаму, ОАЭ — став первым понтификом на Аравийском полуострове, — Марокко, Болгарию и Северную Македонию и Таиланд с Японией. На 2020 год была объявлена поездка только на Мальту, которую отменили. В следующем году Франциск может поехать в Казахстан, где ранее побывал уже Иоанн Павел II.