Папа Римский прибыл в Ирак с апостольским визитом

Папа Римский Франциск прибыл в пятницу с трехдневным апостольским визитом в столицу Ирака, где встретится с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, помолится о жертвах войны и терроризма, побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле.
Нынешняя поездка, которая могла сорваться по соображениям безопасности, в том числе санитарной, стала первой после 15-месячного перерыва, продиктованного пандемией. До ее начала Франциск поддерживал очень динамичный ритм зарубежных визитов. Только в 2019 году он посетил Панаму, ОАЭ — став первым понтификом на Аравийском полуострове, — Марокко, Болгарию и Северную Македонию и Таиланд с Японией. На 2020 год была объявлена поездка только на Мальту, которую отменили. В следующем году Франциск может поехать в Казахстан, где ранее побывал уже Иоанн Павел II.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016