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Россия продлила Джемилеву запрет на въезд в Крым до 2034 года

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Россия продлила Джемилеву запрет на въезд в Крым до 2034 года

В аннексированном Крыму в ходе продолжающегося в Армянском городском суде заседания по «делу Джемилева» стало известно, что два года назад лидеру крымскотатарского народа был продлен запрет на въезд в Российскую Федерацию и Крым до 5 марта 2034 года.

Об этом в Фейсбуке сообщает адвокат Николай Полозов.

«Из ответа ФСБ на запрос суда стало известно, что 5 марта 2019 года ФСБ РФ было вынесено новое постановление № 140/ЗКС/13/857, согласно которому запрет на въезд в РФ в отношении Мустафы Джемилева продлён до 05 марта 2034 года», — говорится в сообщении Полозова.

По его данным, документ ФСБ о продлении запрета Джемилеву въезда в РФ содержится в 12-м томе материалов дела против него.

Справка ФСБ с данной информацией, по словам адвоката, получена «в ответ на запрос суда от 19.07.20 по ходатайству защиты о предоставлении копии решения ФСБ России о неразрешении въезда на территорию РФ Мустафе Джемилеву».

Согласно данному документу, лидеру крымскотатарского народа не разрешался въезд в РФ сроком до 19.04.2019 на основании решения ФСБ № 140 (ЗКС) 13-1087 от 19 апреля 2014 года.

Данный запрет, считает адвокат, все это время ограничивал право Мустафы Джемилева на передвижение, однако сам документ его подзащитному не демонстрировался.

Он отсутствует и в материалах дела, то есть, следователь и прокурор его также не видели. Отказалась ФСБ предоставить указанное постановление и в суд.

«Фактически, Мустафу Джемилева судят по обвинению в пересечении госграницы лицом, которому заведомо было известно о запрете на въезд на основании документа, который в глаза никто не видел и существование которого вызывает большие сомнения», — считает Полозов.

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Как сообщалось ранее, лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву в аннексированном Крыму предъявлено обвинение в «пересечении госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК России); небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК России); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России)».

Крым, Мустафа Джемилев
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