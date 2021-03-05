У Зеленского призывают США ввести новые всеобъемлющие санкции против России

Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России новый всеобъемлющий санкционный режим, который бы включал ограничения против газопровода «Северный поток — 2». С таким обращением выступила в пятницу заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко в ходе видеоконференции Atlantic Council.

«Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в нормандском и минском формате (контактной группе), чтобы сделать их наиболее эффективными, — сказала она. — США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии. Мы заинтересованы в наращивании военного сотрудничества с США». По мнению Свириденко, Киеву и Вашингтону необходимо противостоять киберугрозам, информационным атакам и пропаганде.

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, — отметила заместитель главы Офиса президента. — Было бы замечательно, если бы санкции касались и „Северного потока — 2“. Прекращение этого проекта критически важно для нас».

Сотрудники Атлантического совета разработали доклад, в котором предлагают администрации Байдена увеличить военную помощь Украине до $500 млн в год, укрепить сотрудничество Киева с НАТО, а также нарастить давление в отношении «Северного потока — 2».

США ранее уже приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности».