В магазинах ФРГ начали продавать экспресс-тесты на коронавирус – их раскупили за несколько минут

Продажа экспресс-тестов на коронавирус стартовала в субботу в продовольственных магазинах в Германии, их раскупили в течение всего лишь нескольких минут. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.
Тесты стали продавать на кассах, в частности, в магазинах торговой сети Aldi. Каждому клиенту разрешается приобрести лишь один пакет, в который входят пять тестов. В Берлине перед магазинами Aldi в районах Лихтенберг и Фридрихсхайн образовались очереди уже с 07:00. Причем все тесты раскупили буквально за пять минут, отметила газета.
То же самое наблюдалось и в других федеральных землях, например, в Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии и Нижней Саксонии. Вскоре после открытия торговых точек все тесты в большинстве магазинов, где они продавались, раскупили. Как пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung, в Ганновере во многих дискаунтерах «пакеты с тестами закончились через несколько минут».
Наряду с Aldi продавать экспресс-тесты в субботу начала и сеть Lidl. Правда, компания решила начать с онлайн-продаж. Из-за огромного числа желающих их приобрести сайт Lidl даже на какое-то время «рухнул». Как бы там ни было, тесты были также очень быстро раскуплены.
В скором времени экспресс-тесты на коронавирус для самопроверки будут продавать супермаркеты Rewe и Edeka, со вторника — магазины торговых сетей Rossmann и dm. Правительство ФРГ считает продажу экспресс-тестов одним из условий постепенного ослабления действующих карантинных мер.
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