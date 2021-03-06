Швейцария планирует обеспечить все население бесплатными COVID-тестами

Правительство Швейцарии планирует обеспечить всех граждан бесплатными тестами на коронавирус. Такое решение могут принять для того, чтобы как можно скорее ослабить карантин.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, согласно предложений, каждому человеку в Швейцарии будет предоставляться пять комплектов для самотестирования на месяц, как только появятся надежные тесты. Одновременно все тесты в аптеках и тестовых центрах будут бесплатными.
Компании и школы должны проводить повторные тесты для улучшения профилактики и раннего выявления вспышек. Сотрудники компаний, которых часто тестируют, могут быть освобождены от карантинных требований.
Чтобы обеспечить проведение дополнительных тестов, правительство предложило оплатить добровольные тестирования. По его подсчетам, расширенная схема тестов будет стоить в этом году более 1 млрд швейцарских франков (1,08 млрд долларов).
Отмечается, что окончательное решение относительно предложения должно быть опубликовано 12 марта, а план должен вступить в силу с 15 марта.
Напомним, ранее правительство Швейцарии решило начать смягчение жесткого карантина в стране с 1 марта.
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