Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран

Власти КНР безвозмездно поставляют вакцины в 69 государств и еще 43 странам продают их. Об этом в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) заявил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И.

«В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны», — сказал он.

Китайские власти предоставили вакцины от коронавируса миротворцам ООН и готовы обеспечить поставки для Международного олимпийского комитета (МОК) и участников Игр, добавил Ван И.