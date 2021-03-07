В Австрии изучают случай смерти женщины после прививки вакциной AstraZeneca

Надзорная служба Австрии получила информацию о двух случаях, произошедших после вакцинации от коронавируса из одной партии препарата AstraZeneca, согласно которым одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины ухудшилось здоровье. Об этом сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии.

Согласно заявлению надзорной службы, одна женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, у второй развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. «В настоящее время нет указаний на причинно-следственную связь с вакциной», — отмечается в сообщении.

«Ведется выяснение обстоятельств с участием соответствующих экспертов, чтобы полностью исключить возможную связь. С целью предосторожности оставшиеся запасы этой партии вакцины прививаться не будут», — добавили в ведомстве.

Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии оповестило о 41 случае смерти людей, которые произошли после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer — BioNTech, но связь с препаратом не установлена.