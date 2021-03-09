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СМИ: Сытник провалил работу НАБУ, лишился западного лобби и спровоцировал отказ МВФ в очередном транше кредита

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СМИ: Сытник провалил работу НАБУ, лишился западного лобби и спровоцировал отказ МВФ в очередном транше кредита

Вместо борьбы с коррупционерами Артем Сытник ведет борьбу с политическими оппонентами и за свой пост, что привело к потере внешней поддержки главантикоррупционера и отказа Украине в очередном транше кредита МВФ, пишет Голос.ua.

Официально признанный судом коррупционер — во главе антикоррупционного органа. Вместе с должностью главы НАБУ Сытник, похоже, получил исключительное право на коррупцию под патронатом самого Запада. Взять, например, историю его отдыха в 2019 году в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны»: Сытник не задекларировал как «подарок» этот отдых на достаточно внушительную сумму, выплаченную третьим лицом.

В августе прошлого года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника на пост главы НАБУ. Но с кресла главантикоррупционера Сытник решил не подниматься, а устроил позорный демарш. Он «внезапно» обнаружил, что, мол, приход главы суда Александра Тупицкого, который и вынес злополучный вердикт, вообще был незаконный и подпадает под состав преступления. Позже случился ещё один курьёз: неугомонные «антикоррупционеры» начали как-то неуклюже грозить «уголовной расправой» сотруднику ОПУ Олегу Татарову, как оказалось позже, в связи с намерениями назначить Татарова главой ГБР — Западу эта идея пришлась не по вкусу и на него спустили Сытника. Это пару примеров того, что деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по «непониманию неугодными шаткости их положения», в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать.

Теперь Сытник оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений КС. Такого вопиющего бесстыдства со стороны Украины МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните — денег не видать вам — слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества.

Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу. Что касается Украины, кандидатуры на замену главантикоррупционера также пока нет. Однако в Раде в рекордные скоки — всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ — 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности.

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Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки.

Вероятно, Сытник, будучи ставленником США, немного увлёкся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ (да и о предназначении НАБУ в целом, видать) и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав.

Вероятно, целесообразнее было бы и вовсе упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но так как НАБУ — «филиал» Штатов, едва ли это кто-то позволит сделать, пишет издание.

НАБУ, Артем Сытник
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