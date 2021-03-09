СМИ: Сытник провалил работу НАБУ, лишился западного лобби и спровоцировал отказ МВФ в очередном транше кредита

Вместо борьбы с коррупционерами Артем Сытник ведет борьбу с политическими оппонентами и за свой пост, что привело к потере внешней поддержки главантикоррупционера и отказа Украине в очередном транше кредита МВФ, пишет Голос.ua.

Официально признанный судом коррупционер — во главе антикоррупционного органа. Вместе с должностью главы НАБУ Сытник, похоже, получил исключительное право на коррупцию под патронатом самого Запада. Взять, например, историю его отдыха в 2019 году в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны»: Сытник не задекларировал как «подарок» этот отдых на достаточно внушительную сумму, выплаченную третьим лицом.

В августе прошлого года Конституционный суд признал незаконным назначение Артема Сытника на пост главы НАБУ. Но с кресла главантикоррупционера Сытник решил не подниматься, а устроил позорный демарш. Он «внезапно» обнаружил, что, мол, приход главы суда Александра Тупицкого, который и вынес злополучный вердикт, вообще был незаконный и подпадает под состав преступления. Позже случился ещё один курьёз: неугомонные «антикоррупционеры» начали как-то неуклюже грозить «уголовной расправой» сотруднику ОПУ Олегу Татарову, как оказалось позже, в связи с намерениями назначить Татарова главой ГБР — Западу эта идея пришлась не по вкусу и на него спустили Сытника. Это пару примеров того, что деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по «непониманию неугодными шаткости их положения», в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать.

Теперь Сытник оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений КС. Такого вопиющего бесстыдства со стороны Украины МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните — денег не видать вам — слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества.

Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу. Что касается Украины, кандидатуры на замену главантикоррупционера также пока нет. Однако в Раде в рекордные скоки — всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ — 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности.

Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки.

Вероятно, Сытник, будучи ставленником США, немного увлёкся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ (да и о предназначении НАБУ в целом, видать) и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав.

Вероятно, целесообразнее было бы и вовсе упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но так как НАБУ — «филиал» Штатов, едва ли это кто-то позволит сделать, пишет издание.