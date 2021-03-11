Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный: Прослушку в кабинете судьи Вовка устанавливали незаконно по указанию Порошенко

Бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный заявил, что прослушку в кабинете главы Окружного админсуда Павла Вовка устанавливали незаконно.
Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».
«Мы помогали устанавливать технику [для прослушивания] в кабинете Павла Вовка без решения суда. Причина — указание [Петра] Порошенко. Вовк потерял доверие президента, и тот дал команду что-то с ним сделать. Это был разгар [президентских] выборов — январь 2019 года. Вовк отказывался выполнять какие-то команды Банковой по выборам», — отметил Нескоромный.
По его словам, после установки прослушки это все легализовали через «ручной суд» — Деснянский суд Чернигова. Но сделали это уже после фактического установления оборудования.
Нескоромный рассказал, что в СБУ нашли «левое дело», которым занимался начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Нескоромный называет его агентом СБУ, хотя сам Горбатюк это опровергает и называет «ахинеей».
«Я знал, что Павел, с которым я много лет знаком, очень хитрый и осторожный. Поэтому никто из-за таких наших действий, а это обычная моя работа, не пострадает. Так и произошло — прослушка ничего не дала. Фактов получения или передачи денег [судьям Окружного админсуда] мы не зафиксировали. Фактов договорняков с Богданом, чего очень ждал Порошенко, не было, фактов общения [Игоря] Коломойского с Павлом по «Привату» не было. Поэтому операция была признана неудачной», — считает Нескоромный.
По его мнению, во всех этих записях нет состава преступления и доказательств, поэтому правоохранители не смогут доказать вину Вовка. Однако авторитет ему, считает Нескоромный, этими пленками все же испортили.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016