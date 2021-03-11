Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный: Прослушку в кабинете судьи Вовка устанавливали незаконно по указанию Порошенко

Бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный заявил, что прослушку в кабинете главы Окружного админсуда Павла Вовка устанавливали незаконно.

Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».

«Мы помогали устанавливать технику [для прослушивания] в кабинете Павла Вовка без решения суда. Причина — указание [Петра] Порошенко. Вовк потерял доверие президента, и тот дал команду что-то с ним сделать. Это был разгар [президентских] выборов — январь 2019 года. Вовк отказывался выполнять какие-то команды Банковой по выборам», — отметил Нескоромный.

По его словам, после установки прослушки это все легализовали через «ручной суд» — Деснянский суд Чернигова. Но сделали это уже после фактического установления оборудования.

Нескоромный рассказал, что в СБУ нашли «левое дело», которым занимался начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Нескоромный называет его агентом СБУ, хотя сам Горбатюк это опровергает и называет «ахинеей».

«Я знал, что Павел, с которым я много лет знаком, очень хитрый и осторожный. Поэтому никто из-за таких наших действий, а это обычная моя работа, не пострадает. Так и произошло — прослушка ничего не дала. Фактов получения или передачи денег [судьям Окружного админсуда] мы не зафиксировали. Фактов договорняков с Богданом, чего очень ждал Порошенко, не было, фактов общения [Игоря] Коломойского с Павлом по «Привату» не было. Поэтому операция была признана неудачной», — считает Нескоромный.

По его мнению, во всех этих записях нет состава преступления и доказательств, поэтому правоохранители не смогут доказать вину Вовка. Однако авторитет ему, считает Нескоромный, этими пленками все же испортили.