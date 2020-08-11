Глава ОАСК Павел Вовк потребовал у прокуратуры определиться – она на стороне закона или на стороне «иностранной агентуры»

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, которого вместе с некоторыми другими судьями этого суда НАБУ обвиняет в совершении ряда преступлений, снова заявил о давлении на судебную систему, призвав прокуратуру подписать представление на отстранение его и его коллег от должностей в случае «если в Офисе Генпрокурора нет воли действовать по закону».
Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.
«Понимаю, что все ждут новостей касательно истории с НАБУ. Но дело в том, что новостей то и нет. В установленном законом порядке мне никто ничего не вручал, ни повесток, ни подозрений. Как и в прошлом году, все ограничилось оголтелым пиаром и истерикой грантовых СМИ. НАБУ не способно подтвердить в законном порядке те абсурдные обвинения, которые выдвигает. И винит в этом кого угодно, но только не себя. Как видим, сейчас они пытаются давить на Президента, Генпрокурора, и с помощью карманных СМИ и сомнительных блогеров-активистов, находящихся в их „частной собственности“, формировать нужное им общественное мнение. Это что угодно, но только не позиция правоохранительного органа. Нам нечего боятся», — написал судья.
Он напомнил о том, что НАБУ требует у Офиса Генпрокурора подписать представление на отстранение его и его коллег от должностей. Вовк не понимает, как это поможет доказывать обвинения, однако не видит в этом проблемы.
«Если в Офисе Генпрокурора нет воли действовать по закону — пусть действуют по команде иностранной агентуры, скомпрометировавшей себя коррупционными правонарушениями. Не хватает самоуважения отменить незаконные решения, прекратить этот фарс и фейк, а хочется и дальше смотреть на безумные митинги сторонников Стерненко, заглядывать в глаза главному военному преступнику, терпеть оскорбления и унижения и быть мальчиками для битья, — умойте руки и подпишите представление на отстранение. Есть коллегиальный орган — Высший совет правосудия. Пускай там принимают решение», — написал он.
Судья считает, что ВСП, в отличии от Офиса генпрокурора, способен принять независимое решение.
«Мы видим, что и на членов Высшего совета правосудия тоже оказывают давление, но, по крайней мере, там не боятся и не боялись ответить иностранной агентуре и ее прихвостням. Это вселяет надежду на справедливость и на то, что в этой сомнительной истории, наконец-то, будет поставлена точка. Собственно, справедливость — то единственное, что нас сейчас и интересует. А она есть, и мы за неё будем бороться, а действия НАБУ — это грубое и ничем не прикрытое посягательство на независимость всей судебной системы Украины», — написал судья Вовк.
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