МИД подтвердил гибель двух украинских моряков возле берегов Румынии

Десять моряков с судна Volgo Balt 179, затонувшего у берегов Румынии, спасены, два человека погибли, продолжаются поиски одного человека, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«У берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, двое погибших, продолжаются поиски одного человека. Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660», — написал Николенко в Twitter в четверг.
Ранее о том, что в Черном море у берегов Румынии затонуло судно с 13 украинскими моряками на борту, сообщил ресурс News.ro. Как отмечалось, экстренное сообщение с судна «Volgo Balt 179» было получено в 4.40 в четверг. По словам пресс-секретаря Grup Servicii Petroliere Раду Петреску, спасательная операция началась без промедления, в чрезвычайно сложных погодных условиях.
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