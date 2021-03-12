Украинские моряки, спасенные с Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы

Украинские моряки, спасенные с затонувшего судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет», — написал Николенко в Twitter в пятницу.

По его словам, руководитель посольства Украины в Румынии и консулы вместе с моряками, они оказывают им необходимую консульскую помощь.

Как сообщалось, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно «Volgo Balt 179» с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли.